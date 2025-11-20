Gamereactor

Risultati del sorteggio dei playoff della Coppa del Mondo: rivali per Italia, Svezia, Danimarca, Ucraina, Turchia, Irlanda...

Italia, Svezia, Turchia e Danimarca non possono permettersi di perdere se vogliono partecipare ai Mondiali.

La FIFA ha effettuato il sorteggio per i prossimi play-off della Coppa del Mondo per determinare le ultime sei squadre che si qualificheranno per la Coppa del Mondo 2026 la prossima estate.

Ci sono, infatti, due diversi play-off: i play-off interconfederati, con sei squadre che lottano per due posti, e i play-off europei, con 16 squadre che si contendono quattro posti. Entrambi i mini-tornei si svolgono tra il 26 marzo (semifinali) e il 31 marzo (finale).

Play-off europei

Le 16 squadre (che includono i 12 secondi classificati di ogni gruppo e quattro aggiuntive salvate dalla loro prestazione nella Nations League) sono state divise in quattro "gruppi", o percorsi, con quattro squadre ciascuna. Ogni squadra giocherà solo fino a due partite: una semifinale e una finale, con i quattro vincitori del gruppo che parteciperanno ai Mondiali la prossima estate:

Percorso A


  • Italia vs. Irlanda del Nord

  • Galles vs. Bosnia ed Erzegovina


  • Finale: Galles/Bosnia ed Erzegovina vs. Italia/Irlanda del Nord

Sentiero B


  • Ucraina vs. Svezia

  • Polonia vs. Albania


  • Finale: Ucraina/Svezia vs. Polonia/Albania

Sentiero C


  • Turchia vs. Romania

  • Slovacchia vs. Kosovo


  • Finale: Slovacchia/Kosovo vs. Turchia/Romania

Sentiero D


  • Danimarca vs. Macedonia del Nord

  • Cechia vs. Repubblica d'Irlanda


  • Finale: Cechia/Repubblica d'Irlanda vs. Danimarca/Macedonia del Nord

Play-off interconfederazioni

I play-off interconfederazioni sono simili, ma con meno squadre e due teste di serie, il che significa che eviteranno di giocare la semifinale (grazie al loro miglior ranking FIFA):

Percorso 1


  • Nuova Caledonia vs. Giamaica

  • Finale: Nuova Caledonia/Giamaica vs. Congo DR

Sentiero 2


  • Bolivia vs. Suriname

  • Bolivia/Suriname vs. Iraq

SportcalcioCoppa del mondo


