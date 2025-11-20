Risultati del sorteggio dei playoff della Coppa del Mondo: rivali per Italia, Svezia, Danimarca, Ucraina, Turchia, Irlanda...
Italia, Svezia, Turchia e Danimarca non possono permettersi di perdere se vogliono partecipare ai Mondiali.
La FIFA ha effettuato il sorteggio per i prossimi play-off della Coppa del Mondo per determinare le ultime sei squadre che si qualificheranno per la Coppa del Mondo 2026 la prossima estate.
Ci sono, infatti, due diversi play-off: i play-off interconfederati, con sei squadre che lottano per due posti, e i play-off europei, con 16 squadre che si contendono quattro posti. Entrambi i mini-tornei si svolgono tra il 26 marzo (semifinali) e il 31 marzo (finale).
Play-off europei
Le 16 squadre (che includono i 12 secondi classificati di ogni gruppo e quattro aggiuntive salvate dalla loro prestazione nella Nations League) sono state divise in quattro "gruppi", o percorsi, con quattro squadre ciascuna. Ogni squadra giocherà solo fino a due partite: una semifinale e una finale, con i quattro vincitori del gruppo che parteciperanno ai Mondiali la prossima estate:
Percorso A
- Italia vs. Irlanda del Nord
- Galles vs. Bosnia ed Erzegovina
- Finale: Galles/Bosnia ed Erzegovina vs. Italia/Irlanda del Nord
Sentiero B
- Ucraina vs. Svezia
- Polonia vs. Albania
- Finale: Ucraina/Svezia vs. Polonia/Albania
Sentiero C
- Turchia vs. Romania
- Slovacchia vs. Kosovo
- Finale: Slovacchia/Kosovo vs. Turchia/Romania
Sentiero D
- Danimarca vs. Macedonia del Nord
- Cechia vs. Repubblica d'Irlanda
- Finale: Cechia/Repubblica d'Irlanda vs. Danimarca/Macedonia del Nord
Play-off interconfederazioni
I play-off interconfederazioni sono simili, ma con meno squadre e due teste di serie, il che significa che eviteranno di giocare la semifinale (grazie al loro miglior ranking FIFA):
Percorso 1
- Nuova Caledonia vs. Giamaica
- Finale: Nuova Caledonia/Giamaica vs. Congo DR
Sentiero 2
- Bolivia vs. Suriname
- Bolivia/Suriname vs. Iraq