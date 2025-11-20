Risultati del sorteggio dei playoff della Coppa del Mondo: rivali per Italia, Svezia, Danimarca, Ucraina, Turchia, Irlanda...

HQ

La FIFA ha effettuato il sorteggio per i prossimi play-off della Coppa del Mondo per determinare le ultime sei squadre che si qualificheranno per la Coppa del Mondo 2026 la prossima estate.

Ci sono, infatti, due diversi play-off: i play-off interconfederati, con sei squadre che lottano per due posti, e i play-off europei, con 16 squadre che si contendono quattro posti. Entrambi i mini-tornei si svolgono tra il 26 marzo (semifinali) e il 31 marzo (finale).

Play-off europei

Le 16 squadre (che includono i 12 secondi classificati di ogni gruppo e quattro aggiuntive salvate dalla loro prestazione nella Nations League) sono state divise in quattro "gruppi", o percorsi, con quattro squadre ciascuna. Ogni squadra giocherà solo fino a due partite: una semifinale e una finale, con i quattro vincitori del gruppo che parteciperanno ai Mondiali la prossima estate:

Percorso A



Italia vs. Irlanda del Nord



Galles vs. Bosnia ed Erzegovina





Finale: Galles/Bosnia ed Erzegovina vs. Italia/Irlanda del Nord



Sentiero B



Ucraina vs. Svezia



Polonia vs. Albania





Finale: Ucraina/Svezia vs. Polonia/Albania



Sentiero C



Turchia vs. Romania



Slovacchia vs. Kosovo





Finale: Slovacchia/Kosovo vs. Turchia/Romania



Sentiero D



Danimarca vs. Macedonia del Nord



Cechia vs. Repubblica d'Irlanda





Finale: Cechia/Repubblica d'Irlanda vs. Danimarca/Macedonia del Nord



Play-off interconfederazioni

I play-off interconfederazioni sono simili, ma con meno squadre e due teste di serie, il che significa che eviteranno di giocare la semifinale (grazie al loro miglior ranking FIFA):

Percorso 1



Nuova Caledonia vs. Giamaica



Finale: Nuova Caledonia/Giamaica vs. Congo DR



Sentiero 2