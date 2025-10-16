Risultati dell'EuroLeague della settimana 4 e partite di giovedì e venerdì

HQ

L'Eurolega ha concluso il suo quarto turno della massima edizione della competizione, con 20 squadre, tra cui la presenza di Dubai, che hanno ottenuto una grande vittoria contro il Fenerbahce. Anche il Real Madrid ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva ed è in cima alla classifica dietro lo Zalgiris, ma nessuna squadra rimane ancora imbattuta. Solo il Baskonia non è riuscito a vincere nessuna partita finora.

Questi i risultati del round 4 di EuroLeague, giocato martedì e mercoledì



Parigi 105-87 Baskonia



Real Madrid 93-86 Partizan



Valencia 93-100 Hapoel Tel Aviv



Virtus Bologna 77-73Monaco



Panathinakikos 91-85 Lione-Villeurbanne



Bayern 64-53 Olimpia Milano



Olympiacos - 82 Anadolu Efes



Punteggio ottenuto 88-79 Zalgiris Kaunas



Fenerbahce 69-93 Dubai



Maccabi Tel Aviv 71-92 Barcellona



Partite del 5° turno di EuroLeague di questa settimana

Non c'è tempo per riposare, poiché il Round 5 inizia subito dopo, con le partite di giovedì e venerdì:

Giovedì 16 ottobre



Dubai vs. Barcellona: 18:00



Zalgiris-Milano: 19:00



Fenerbahce - Bayern Monaco: 19:45



Maccabi Tel Aviv vs. Olympiacos: 21:00



Venerdì 17 ottobre



Crvena zvezda vs. Real Madrid: 19:00



Anadolu Efes vs. Panathinakikos: 19:30



Monaco-Valencia Basket: 19:30



Lione-Villeurbanne-Virtus Bologna: 20:00



Baskonia - Partizan: 20:45



Parigi vs. Hapoel Tel Aviv: 20:45

