Sport
Risultati dell'EuroLeague della settimana 4 e partite di giovedì e venerdì
Nessuna squadra imbattuta rimane in EuroLeague dopo quattro turni.
L'Eurolega ha concluso il suo quarto turno della massima edizione della competizione, con 20 squadre, tra cui la presenza di Dubai, che hanno ottenuto una grande vittoria contro il Fenerbahce. Anche il Real Madrid ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva ed è in cima alla classifica dietro lo Zalgiris, ma nessuna squadra rimane ancora imbattuta. Solo il Baskonia non è riuscito a vincere nessuna partita finora.
Questi i risultati del round 4 di EuroLeague, giocato martedì e mercoledì
- Parigi 105-87 Baskonia
- Real Madrid 93-86 Partizan
- Valencia 93-100 Hapoel Tel Aviv
- Virtus Bologna 77-73Monaco
- Panathinakikos 91-85 Lione-Villeurbanne
- Bayern 64-53 Olimpia Milano
- Olympiacos - 82 Anadolu Efes
- Punteggio ottenuto 88-79 Zalgiris Kaunas
- Fenerbahce 69-93 Dubai
- Maccabi Tel Aviv 71-92 Barcellona
Partite del 5° turno di EuroLeague di questa settimana
Non c'è tempo per riposare, poiché il Round 5 inizia subito dopo, con le partite di giovedì e venerdì:
Giovedì 16 ottobre
- Dubai vs. Barcellona: 18:00
- Zalgiris-Milano: 19:00
- Fenerbahce - Bayern Monaco: 19:45
- Maccabi Tel Aviv vs. Olympiacos: 21:00
Venerdì 17 ottobre
- Crvena zvezda vs. Real Madrid: 19:00
- Anadolu Efes vs. Panathinakikos: 19:30
- Monaco-Valencia Basket: 19:30
- Lione-Villeurbanne-Virtus Bologna: 20:00
- Baskonia - Partizan: 20:45
- Parigi vs. Hapoel Tel Aviv: 20:45