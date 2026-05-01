Risultati di Europa League e Conference League dalle semifinali

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Giovedì sera si è disputata la gara d'andata delle semifinali di Europa League e Conference League tra Europa League e Conference League, secondo e treivolo livello delle competizioni UEFA per club. In Europa League, Braga e Nottingham Forest hanno preso un vantaggio ristretto grazie al vantaggio casalingo e dovranno difendere il risultato nel ritorno della prossima settimana.

In Conference League, il favorito Crystal Palace ha sconfitto lo Shakhtar Donetsk con un vantaggio di due gol in trasferta che potrebbe essere quasi decisivo, mentre a Madrid il Rayo Vallecano ha sconfitto lo Strasburgo con il tifoso sostegno del quartiere operaio a sud della Spagna, che sta facendo notizia in tutta Europa. In ogni caso, tutto sarà deciso la prossima settimana...

Risultati di Europa League dal 30 aprile:



Braga 2-1 Friburgo



Nottingham Forest 1-0 Aston Villa



Risultati della Conference League dal 30 aprile:



Shakhtar Donetsk 1-3 Crystal Palace



Rayo Vallecano 1-0 Strasburgo



Semifinali di Europa League il 7 maggio



Aston Villa vs. Nottingham Forest: 21:00 CEST, 20:00 BST



Friburgo vs. Braga: 21:00 CEST, 20:00 BST



Semifinali della Conference League il 7 maggio



Strasburgo vs. Rayo Vallecano: 21:00 CEST, 20:00 BST



Crystal Palace vs. Shakhtar Donetsk: 21:00 CEST, 20:00 BST

