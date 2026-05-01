Risultati di Europa League e Conference League dalle semifinali
Nottingham Forest, Braga, Rayo Vallecano e Crystal Palace vincono il primo turno delle semifinali nei campionati Europa e Conference.
Giovedì sera si è disputata la gara d'andata delle semifinali di Europa League e Conference League tra Europa League e Conference League, secondo e treivolo livello delle competizioni UEFA per club. In Europa League, Braga e Nottingham Forest hanno preso un vantaggio ristretto grazie al vantaggio casalingo e dovranno difendere il risultato nel ritorno della prossima settimana.
In Conference League, il favorito Crystal Palace ha sconfitto lo Shakhtar Donetsk con un vantaggio di due gol in trasferta che potrebbe essere quasi decisivo, mentre a Madrid il Rayo Vallecano ha sconfitto lo Strasburgo con il tifoso sostegno del quartiere operaio a sud della Spagna, che sta facendo notizia in tutta Europa. In ogni caso, tutto sarà deciso la prossima settimana...
Risultati di Europa League dal 30 aprile:
- Braga 2-1 Friburgo
- Nottingham Forest 1-0 Aston Villa
Risultati della Conference League dal 30 aprile:
- Shakhtar Donetsk 1-3 Crystal Palace
- Rayo Vallecano 1-0 Strasburgo
Semifinali di Europa League il 7 maggio
- Aston Villa vs. Nottingham Forest: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Friburgo vs. Braga: 21:00 CEST, 20:00 BST
Semifinali della Conference League il 7 maggio
- Strasburgo vs. Rayo Vallecano: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Crystal Palace vs. Shakhtar Donetsk: 21:00 CEST, 20:00 BST