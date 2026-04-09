Risultati in Europa League: Aston Villa e Friburgo fanno grandi passi avanti nei quarti di finale

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Friburgo e Aston Villa hanno fatto grandi passi avanti fino alle semifinali di Europa League, a spese di Bologna e Celta de Vigo, che non può che sognare rimonte miracolosi la prossima settimana. Il Friburgo ha punito il Vigo in casa per 3-0, il risultato più ampio della giornata di giovedì 9 aprile.

L'Aston Villa, grande favorito per il titolo, ha travolto il Bologna 3-1 in trasferta: il club italiano ha un grande deficit da recuperare la prossima settimana a Villa Park. Nel frattempo, Porto e Nottingham Forest, così come Braga e Betis, decideranno tutto la prossima settimana, dopo due pareggi per 1-1.



Braga 1-1 Real Betis



SC Friburgo 3-0 Celta Vigo



Bologna 1-3 Aston Villa



Porto 1-1 Nottingham Forest



Partite di Europa League giovedì 16 aprile



Celta Vigo vs. Friburgo — 18:45 CEST / 17:45 BST



Real Betis vs. Braga (1-1) — 21:00 CEST / 20:00 BST



Nottingham Forest vs. Porto — 21:00 CEST / 20:00 BST



Aston Villa vs. Bologna — 21:00 CEST / 20:00 BST



Il vincitore della Betis-Braga probabilmente affronterà il Friburgo, a meno che il Celta non riesca a ottenere una grande rimonta. E il vincitore del Porto-Nottingham Forest avrebbe affrontato l'Aston Villa o il Bologna in semifinale tra il 30 aprile e il 7 maggio, con la finale prevista per il 20 maggio. Chi pensi vincerà l'Europa League in questa stagione?