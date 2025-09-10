Rivelate le dimensioni del file PS5 e la versione di avvio per Silent Hill f

HQ

Questo settembre la stagione horror inizierà per un po' prima che Halloween si profila all'orizzonte, poiché Silent Hill f, il nuovo capitolo della serie Konami, questa volta sviluppato da Neobards Entertaiment, arriverà su PC e PlayStation 5 il 25 settembre. L'abbiamo già testato alla Gamescom e le nostre impressioni attestano il suo potenziale per soddisfare sia i fan di lunga data della serie che i nuovi arrivati.

Ora l'account PlayStation Game Size ha pubblicato un post che rivela sia la versione di Silent Hill f che arriverà al lancio (versione 1.001.000, se non c'è una patch pre-rilascio), sia quanto spazio occupa il gioco una volta installato su PS5. C'è da dire che, anche con la sua grafica potente, sembra un gioco abbastanza ben ottimizzato, dato che il file di download "pesa" solo 36.637 GB.

Silent Hill f è uno dei tuoi titoli più attesi di questo mese?