Rivelato: gli Stati Uniti confermano il primo uso in combattimento del drone kamikaze LUCAS negli attacchi iraniani

Gli Stati Uniti hanno confermato il primo utilizzo in combattimento del loro Sistema di Attacco da Combattimento Senza Pilota a Basso Costo, o LUCAS, durante gli attacchi sull'Iran.

Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti, il drone d'attacco unidirezionale è stato lanciato nell'ambito dell'Operazione Epic Fury , che ha preso di mira centri di comando del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, sistemi di difesa aerea, siti di lancio di missili e droni e aeroporti militari.

Per quanto riguarda i confronti tra il LUCAS e lo Shahed-136:

Sebbene LUCAS sia stato ingegnerizzato al contrario a partire dallo Shahed-136 iraniano, i due sistemi divergenzano in aree chiave di prestazioni. Si stima che il drone costruito negli Stati Uniti costi circa 35.000 dollari per unità, rendendolo significativamente più trasparente (e probabilmente più scalabile) dal punto di vista degli acquisti. Ha un'autonomia riportata di circa 700 km (444 miglia), una velocità massima di circa 105 nodi (194 km/h) e può trasportare un carico utile di circa 18 kg (40 libbre), con un'autonomia fino a sei ore.

Al contrario, si ritiene che lo Shahed-136 iraniano raggiunga distanze fino a 2.000 km (1.242 miglia) e trasporti una testata più pesante da 40 kg, anche se il suo costo di produzione esatto rimane incerto. La sua velocità massima è leggermente inferiore, intorno ai 100 nodi (185 km/h), e i dati disponibili pubblicamente suggeriscono un'autonomia più variabile a seconda della configurazione.