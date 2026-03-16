Rivian rivela i prezzi finali e i dettagli di lancio della nuova R2

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Il produttore americano di veicoli elettrici Rivian ha rivelato prezzi e specifiche per il suo prossimo Rivian R2, un SUV elettrico di medie dimensioni rivolto al mercato mainstream. Posizionata come un'alternativa più economica ai veicoli premium dell'azienda, la R2 dovrebbe competere direttamente con crossover popolari come la Tesla Model Y quando inizieranno le consegne entro la fine dell'anno, come riportato da Reuters.

La prima versione che i clienti vedranno è un modello di lancio ad alte prestazioni al prezzo di 57,990 dollari. Questa variante utilizza un sistema a doppio motore e trazione integrale che produce circa 656 cavalli e offre un'autonomia stimata di 330 miglia con una sola carica.

Seguiranno versioni più accessibili. Una versione Premium con circa 450 CV è prevista per la fine del 2026 a circa $53.990, mentre ulteriori varianti sono previste nel corso del prossimo anno. La gamma includerà infine un modello a trazione posteriore con un'autonomia maggiore e, in seguito, un R2 base al prezzo di circa 45.000 dollari, che secondo Rivian renderà il SUV il suo veicolo più accessibile finora.

Tuttavia, non ci sono ancora notizie sui piani di lancio globale ambiziosi di Rivian sia per la R2 che per la nuova R2, anche nell'Europa settentrionale.