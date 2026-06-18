Rivian taglia i posti di lavoro una settimana dopo il lancio ufficiale di R2

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Rivian ha appena iniziato le spedizioni del loro tanto amato R2, ma sembra che, anche se le recensioni lodano il SUV elettrico, i tagli continuino a avvenire.

Secondo un rapporto del Wall Street Journal, 300 posizioni sono state terminate. I licenziamenti riguardano principalmente i dipendenti stipendiati e arrivano mentre Rivian cerca di ottimizzare le operazioni in vista della sua prossima grande fase di crescita. L'azienda ha confermato i tagli, descrivendoli come parte di uno sforzo per migliorare l'efficienza continuando a investire in prodotti futuri.

"Abbiamo recentemente ristrutturato una manciata di team all'interno di Rivian mentre lavoriamo per far crescere il nostro business in modo redditizio," dice Rivian.

Rivian ha iniziato le consegne della R2 il 9 giugno ed è sulla buona strada per il primo anno redditizio in assoluto, dopo aver perso 3,6 miliardi di dollari nel 2025 a causa di investimenti e R&S. Prevede di spedire 20.000 R2 quest'anno.