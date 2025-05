Rivivi l'emozionante tributo di Luka Modrić e Carlo Ancelotti mentre salutano il Real Madrid

HQ

"Non piangete perché è finita, sorridete perché è successo", ha detto Luka Modrić nel suo discorso di addio mentre lasciava lo stadio Santiago Bernabéu per l'ultima volta. Non sarà l'ultima volta che indosserà il bianco: ha ancora almeno tre partite alla Coppa del Mondo per Club alla fine del mese prossimo, ma è stato il suo addio ai 70.000 tifosi in lacrime allo stadio e ad altri milioni di spettatori a casa.

La partita è stata vinta per 2-0 contro la Real Sociedad, squadra di metà classifica, nell'ultima giornata del Madrid nella Liga. Due gol segnati da Kylian Mbappé, che si aggrappa al trofeo della scarpa d'oro come capocannoniere di tutti i campionati europei (Mohamed Salah dovrebbe segnare tre gol domani contro il Crystal Palace), una delle poche grazie salvifiche di una brutta stagione senza titoli importanti per Los Blancos.

Tuttavia, sarà ricordata come l'ultima partita per la leggenda del club Modric (che ha vinto 28 trofei da quando è arrivato al Real Madrid nel 2012 e compirà 40 anni a settembre) al Bernabéu, e l'ultimo periodo di gioco per Carlo Ancelotti in panchina. Entrambi hanno ricevuto tributi emotivi dopo la fine del match.

Quest'anno sono state riversate molte critiche su Carlo Ancelotti, con molti tifosi che hanno persino chiesto il suo licenziamento. Ebbene, il momento è arrivato: l'allenatore italiano ha salutato anche i tifosi del Real Madrid, rescindendo notoriamente il suo contratto un anno prima per potersi trasferire in Brasile, un movimento che è stato confermato dal club solo due giorni prima.

Eppure, con la prospettiva, alcuni mesi difficili non possono affogare cinque anni in cui Ancelotti ha portato 15 trofei nella collezione del Real Madrid, tra cui tre Champions League e due campionati. E Ancelotti, che era rimasto sobrio e sobrio come al solito nelle sue ultime apparizioni pubbliche, è crollato ricordando "i tre gol di Karim contro il PSG, o i due di Rodrygo contro il City, o il passaggio di Luka contro il Chelsea, o i due gol di Joselu contro il Bayern".

Anche Lucas Vázquez dice addio al Bernabéu

Tre leggende del Real Madrid si sono ritirate oggi: Lucas Vázquez, che ha trascorso tutta la sua carriera dall'età di 16 anni al Real Madrid -tranne un anno in cui è stato ceduto in prestito all'Espanyol- lascerà il club quest'anno, anche se il club non lo aveva annunciato ufficialmente e non ha ricevuto un tributo personalizzato. Tuttavia, giocatori e tifosi lo sapevano, ed è stato ovorato da tutti i giocatori quando ha lasciato il campo per essere sostituito al 76° minuto.

Ma il momento di gran lunga più emozionante è avvenuto all'85° minuto, quando Modrić è stato sostituito e la partita è stata completamente interrotta, così i giocatori del Real Madrid e della Real Sociedad, tutti insieme, hanno potuto dargli una guardia d'onore. Anche Toni Kroos, che si è ritirato un anno fa, si è unito ai suoi ex compagni di squadra per dare al Pallone d'Oro 2018 un tributo emozionante in una giornata che i tifosi del Real Madrid non dimenticheranno mai.