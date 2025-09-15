Road Kings è "100% percento" l'esperienza di autotrasporto definitiva

HQ

Lo spazio della simulazione di autotrasporto è stato dominato nella memoria recente dalla serie Truck Simulator (sia American che Euro ). Tuttavia, nel 2026 entrerà in scena un nuovo player poiché Saber Interactive servirà Road Kings, un progetto che consiste nel trasportare merci nel profondo sud americano, una regione devastata da condizioni meteorologiche turbolente.

Di recente abbiamo avuto l'opportunità di testare il gioco durante la nostra permanenza alla Gamescom, e potete leggere le nostre opinioni su Road Kings qui, ma abbiamo anche avuto l'opportunità di parlare con il direttore creativo di Saber Interactive Porto Peter Mack per saperne di più su Road Kings.

Nell'intervista, abbiamo chiesto a Mack se l'obiettivo fosse quello di rendereRoad Kings l'esperienza di autotrasporto definitiva, cosa che ci ha detto.

"Al cento per cento. La cosa più importante per noi è che si tratti di qualcosa. E so che ci sono molte persone coinvolte nel settore degli autotrasporti in tutto il mondo. Quindi, è un settore che ha vissuto molti cambiamenti, con la tecnologia, le condizioni meteorologiche e tutte le cose che le persone devono affrontare in questo lavoro. Quindi, per noi, oltre ai fantastici veicoli e a tutte le cose meravigliose, abbiamo un sacco di ragazzi che si impegnano molto per creare ragioni umane per cui tu sia là fuori. Perché lo stanno facendo? Cosa stanno facendo? Cosa cercano? Quindi, vedremo se ce l'abbiamo fatta o meno, ma abbiamo davvero provato a farlo".

Inutile dire che Road Kings sarà qualcosa di più del semplice andare e tornare da luoghi in un mondo più ampio, e questo è qualcosa che Saber spera di aver riflesso nei suoi numerosi sistemi simulati.

Guarda l'intervista completa qui sotto per saperne di più su come la maestria veicolare di Saber si sia insinuata nello sviluppo di Road Kings.