Robert Eggers realizzerà un nuovo adattamento di A Christmas Carol

Robert Eggers sembra essere l'uomo piuttosto impegnato di Hollywood. Sappiamo già che sta lavorando al suo film su Werwulf, insieme a un revival di Labyrinth, e allo stesso tempo sta anche apparentemente inventando un nuovo adattamento di A Christmas Carol di Charles Dickens.

Deadline riporta che la Warner Bros è in fase di sviluppo con Eggers per scrivere e dirigere una rivisitazione della storia classica. Le fonti aggiungono anche che, sebbene il progetto non sia ancora nella fase in cui il talento verrà avvisato, Eggers sta scrivendo il ruolo principale di Ebenezer Scrooge per Willem Dafoe.

Dafoe ed Eggers hanno lavorato insieme a numerosi progetti, il più recente dei quali è Nosferatu di Eggers. Abbiamo visto diversi adattamenti di A Christmas Carol in passato, dal film Disney di Jim Carrey a The Muppet Christmas Carol. Dovremo vedere in che direzione si muoverà il Canto di Natale di Eggers, ma è probabile che vada interamente nella sua direzione.