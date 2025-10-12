Robert Englund rivela chi vorrebbe vedere prendere il testimone di Freddy Krueger

Ora che Robert Englund ha chiarito in più occasioni che si è ritirato dal ruolo di Freddy Krueger nella serie horror,A Nightmare on Elm Street la domanda diventa naturalmente chi assumerà i doveri del famoso cattivo slasher.

In passato, il nome di Kevin Bacon è stato usato in giro e mentre Englund crede che Bacon sarebbe una "grande scelta", nota anche che ha molto da fare e che "non sta diventando più giovane".

E chi altro? Parlando con Bloody Disgusting, Englund condivide un nome che alcuni potrebbero non conoscere molto, ma che ha molta esperienza con le performance delle creature.

"Penso che, per il bene della franchigia, abbiano bisogno di trovare qualcuno come Doug Jones".

Jones è forse meglio conosciuto per il suo lavoro in The Shape of Water, Hellboy e Pan's Labyrinth, ma è apparso anche in Hocus Pocus e What We Do in the Shadows, il che significa che ha fin troppo familiarità con le performance molto protesiche.

Englund parla un po' di più del re-casting di Freddy, osservando: "Penso che sarebbe interessante ridefinire Freddy in modo diverso dalla mia fisicità e dalla mia taglia; un uomo alto e goffo, forse, o qualcuno ispido e più basso di me, e forse più simile a un gatto o a un rettile. Sarebbe interessante. Devono scegliere qualcuno che possa andare lontano".

Sei d'accordo con la visione di Englund per il futuro di Freddy Krueger ?