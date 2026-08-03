Robert Lewandowski segna i primi gol in MLS al suo debutto nella sua nuova casa a Chicago

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Robert Lewandowski ha segnato i suoi primi due gol con il Chicago Fire domenica, in una vittoria per 2-1 contro Charlotte, in quella che è stata anche la sua terza partita in MLS e la sua prima vittoria, e anche la sua prima partita casalinga a Chicago, incontrando i suoi nuovi tifosi locali (le sue prime partite sono state sconfitte in trasferta, 3-2 contro l'Inter Miami e 3-1 contro New York). Ma Chicago rimane quarta nella Eastern Conference, con 29 punti dopo 17 partite, ben posizionata per qualificarsi ai play-off.

L'attaccante polacco ha dedicato il suo gol al padre, come ha sempre fatto ogni volta che segnava il suo primo gol in una nuova squadra, "che sicuramente è al di sopra di ogni osservazione". Il padre di Robert, Krzysztof Lewandowski, è venuto a mancare nel 2005, quando Robert aveva 17 anni.

Lewandowski ha anche detto che si sta prendendo del tempo per "capire come giocano i tuoi compagni, che tipo di calcio praticano, il loro posizionamento con e senza palla" e ha aggiunto di essere molto colpito dalla sua città.