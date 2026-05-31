Robert Pattinson affronta il mondo sotterraneo in Primetime di A24

Nel tentativo di contrastare i predatori sessuali, nei primi anni 2000 è stato creato uno show televisivo in cui adulti e membri del team di produzione si fingono bambini per attirare presunti predatori sessuali fuori dal nascondiglio, catturarli e assicurarsi che subissero conseguenze per le loro azioni. Questo divenne il famigerato progetto noto come To Catch a Predator, in cui il conduttore Chris Hansen prendeva di mira direttamente il mondo criminale e fece temere persino chi era disposto ad operare al di fuori della legge per le loro azioni.

Perché vi stiamo dando una lezione di storia, vi chiederete? A24 presto racconterà l'ascesa di To Catch a Predator e vedrà come lo show è stato creato e ha iniziato a prendere di mira presunti predatori sessuali, tutto in un film chiamato Primetime.

Il film vede Robert Pattinson diventare Chris Hansen ed esplora come "alla fine della giornata, l'uomo debba essere ritenuto responsabile delle decisioni che prende", come afferma così eloquentemente il trailer. In sostanza, vediamo come è nato To Catch a Predator e come presunti criminali sono stati messi in prima serata e presentati al mondo intero, vedendoli affrontare conseguenze come mai prima d'ora per le loro azioni.

Con protagonisti anche Merritt Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher e Bokeem Woodbine, Primetime è diretto da Lance Oppenheim e il film dovrebbe debuttare in futuro in una data ancora da definire. Guarda il trailer qui sotto.