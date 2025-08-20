Roblox vieta tutti i contenuti erotici

HQ

Roblox, una delle più grandi piattaforme digitali al mondo per il gioco e l'interazione sociale, sta inasprendo le sue regole per quanto riguarda i contenuti per adulti. La società ha annunciato che tutto il materiale che potrebbe essere percepito come erotico o sessuale è ora vietato, anche i contenuti che accennano solo a tali attività.

Il cambiamento di politica arriva pochi giorni dopo che Roblox è stato citato in giudizio da un giudice statale negli Stati Uniti, che ha sostenuto che il servizio è pieno di contenuti e ambienti potenzialmente dannosi per i bambini.

I critici hanno a lungo sottolineato che la piattaforma, altrimenti a misura di bambino, ha lottato per tenere sotto controllo i contenuti inappropriati. Secondo le nuove regole, il materiale non classificato sarà visibile solo agli sviluppatori stessi. Roblox sta anche lavorando su metodi per identificare e gestire rapidamente gli utenti che adottano comportamenti inappropriati o violenti.

Matt Kaufman, Chief Safety Officer di Roblox, ha spiegato:

"Abbiamo visto che i Social Hangouts, esperienze in cui lo scopo principale è chattare con altri utenti nei panni dell'utente o del loro avatar, a volte possono contenere comportamenti inappropriati dell'utente quando includono determinate impostazioni. Sebbene queste impostazioni non siano contrarie alle nostre attuali politiche, abbiamo osservato tassi più elevati di comportamenti inappropriati degli utenti, quindi stiamo limitando ulteriormente alcune di esse ai nostri utenti più giovani".

Ulteriori modifiche si applicano ai giocatori più giovani. Gli utenti di età inferiore ai 17 anni non potranno più accedere a spazi virtuali privati come bagni, camere da letto, bar o discoteche. Secondo Kaufman, la decisione riguarda la protezione dei minori da ambienti in cui sono stati osservati tassi più elevati di comportamenti inappropriati.

In breve, Roblox sta segnalando un brusco cambiamento nella politica, un tentativo di riprendere il controllo della sua reputazione dopo pesanti critiche.

Fonte