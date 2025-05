Roboquest ha finalmente raggiunto la fine del suo percorso di sviluppo

HQ

RyseUp Studios ha deciso di smettere e di smettere di investire ulteriori energie e risorse nello sviluppo di Roboquest. Il gioco, originariamente arrivato come progetto in accesso anticipato nel 2020 prima di arrivare in versione 1.0 nel 2023, è in produzione da oltre un decennio, nonostante non fosse stato originariamente pianificato un modello di gioco come servizio.

Lo sviluppatore ha confermato la sua decisione di abbandonare lo sviluppo di Roboquest in un post sul blog su Steam, dove afferma quanto segue:

"È con grande emozione che scriviamo questo devblog oggi. Siamo stati abbastanza silenziosi negli ultimi mesi, non sapendo esattamente cosa dire, come dirlo o quando dirlo. Ma oggi è il giorno.

"Il 2025 segna quasi un decennio di lavoro su Roboquest e segna anche la fine del viaggio per il gioco.

"Sappiamo che molti di voi avrebbero voluto vedere più aggiornamenti, più contenuti, più Roboquest. Ma questo non è qualcosa che siamo in grado di offrire. Dedicare tanto tempo allo stesso progetto ha un prezzo, e non importa quanto ci siamo appassionati Roboquest, è finalmente giunto il momento per noi di guardare a nuovi orizzonti".

Aggiunge che "non è mai stato inteso" diventare un progetto GaaS e che "pompare aggiornamenti solo per il gusto di "mantenere il gioco" non è mai stato nelle carte". Tuttavia, dopo aver costantemente cercato di migliorare ed espandere il gioco per i fan, RyseUp ha "raggiunto la fine di questo" e "ha esteso al massimo sia i contenuti aggiuntivi che la nostra energia".

Per quanto riguarda il futuro di RyseUp, lo sviluppatore osserva che senza ulteriori aggiornamenti pianificati per Roboquest, il team passerà a un altro progetto, qualcosa su cui molti membri dello staff stanno già lavorando da un po' di tempo. I dettagli aggiuntivi su questo prossimo progetto rimangono scarsi, ma ci viene detto:

"Un nuovo progetto, dici? Sì, un nuovo progetto. Qualcosa che, dopo aver passato 10 anni sulla stessa cosa, ha riacceso la passione e la fiamma che ci ha permesso di creare Roboquest. Speriamo che, con l'esperienza che abbiamo accumulato e tutti gli errori che abbiamo commesso lungo il percorso, puntiamo a un piano di sviluppo molto, molto più efficiente.

"Non abbiamo nulla da annunciare per ora, ma quando lo faremo, sarete i primi a saperlo".

Per quanto riguarda Roboquest, aspettatevi che il multiplayer e il gioco multipiattaforma rimangano in funzione, oltre ad aspettarvi che il porting PlayStation per il gioco esca il 27 maggio e anche una versione VR standalone che arriverà entro la fine dell'anno.