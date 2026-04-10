Roborock sta passando dal soggiorno al prato

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Con i modelli RockMow Z1, RockMow Z1 LiDAR, RockMow S1 e RockNeo Q1, l'azienda sta ampliando la sua offerta di smart home e portando la sua esperienza nella navigazione e automazione basata sull'IA nel giardino.

La nuova gamma di prodotti combina navigazione avanzata, rilevamento intelligente degli ostacoli e taglio di precisione per offrire un prato più uniforme e ben curato con il minimo sforzo manuale. La catena è stata sviluppata per vari tipi di giardini, da prati semplici a terreni più collinari e impegnativi.

Caratteristiche comuni della serie sono l'installazione wireless, il controllo tramite app, il supporto per la gestione multizona e la tecnologia che consente di pianificare e adattare il taglio alle condizioni del giardino. Ci sono quattro modelli nella serie:

RockMow Z1 - Per prati impegnativi con aree ombreggiate e passaggi stretti, il RockMow Z1 è dotato di trazione integrale (4WD) e può facilmente affrontare pendii ripidi fino all'80% (38,7°) e ostacoli fino a 6 cm di altezza. Una caratteristica chiave è il sistema di sterzo attivo brevettato di Roborock, dove ogni ruota ha il proprio motore e anche le ruote anteriori hanno un motore individuale

Motori di sterzo. Questo permette al robot di muoversi in modo costante anche su ripide pendii e superfici irregolari. La tecnologia integrata PreciEdge consente di tagliare vicino i bordi - fino a 3 cm da pareti e ostacoli - riducendo la necessità di tagliare manualmente i bordi. Inoltre, lo Z1 utilizza la Sentisphere AI Environmental Perception di Roborock, che combina le tecnologie RTK e VSLAM per una precisione a livello centimetrico anche in ambienti più complessi, come aree ombreggiate o passaggi stretti.

RockMow Z1 LiDAR - Il futuro della navigazione arriva nei giardini svedesi Il modello si basa sulla stessa piattaforma del RockMow Z1, ma aggiunge anche una percezione ambientale basata su LiDAR per una comprensione ancora più dettagliata dell'ambiente circostante. Combinato con trazione integrale (4WD) e navigazione avanzata, il modello è progettato per ambienti di giardino densi, complessi e complessi, dove stabilità e precisione sono fondamentali. Il modello può affrontare pendenze ripide fino all'80% (38,7°).

Per chi cerca opzioni più economiche, Roborock offre anche RockMow S1 e RockNeo Q1.

Il RockMow S1 utilizza mappatura basata su IA e Sentisphere AI Environmental Perception per una navigazione stabile, anche in ambienti più complessi. Può gestire passaggi stretti fino a 0,7 metri, pendenze fino al 45% e ostacoli verticali fino a 4 cm, offrendo al contempo un taglio dei bordi di 3 cm per un risultato più completo.

Il modello base-level, RockNeo Q1, combina Sentisphere Environmental Perception con navigazione basata su RTK e VSLAM, fornendo una guida stabile e facile installazione per giardini di piccole e medie dimensioni. Funzionalità come la modalità Wild-Friendly e la Pianificazione Intelligente della Cura del Prato contribuiscono a una cura del prato più automatizzata e senza complicazioni.5

Roborock

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