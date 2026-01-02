Rodri "ha dimostrato in 45 minuti di essere il migliore nella sua posizione", dice Pep Guardiola

HQ

Il Manchester City è stato fermato con un pareggio 0-0 contro il Sunderland, ma la buona notizia è che Rodri è tornato in squadra dopo un infortunio al bicipite femorale. Il centrocampista spagnolo ha giocato per l'ultima volta a novembre, completando solo due partite da 90 minuti in Premier League nel 2025 a causa di una serie di infortuni.

Tuttavia, Rodri si è rivelato uno dei migliori giocatori della squadra, entrando all'intervallo per sostituire Nico González. L'allenatore Pep Guardiola ha elogiato Rodri, dicendo che ha "cambiato la partita". "Ha dimostrato in 45 minuti di essere il migliore nella sua posizione".

Guardiola ha spiegato che faticheranno meno con Rodri in squadra. "Ha rotto le linee, ci siamo mossi meglio e un anno e mezzo senza di lui ci è mancato molto. Speriamo che riesca a restare in forma perché ci rende una squadra migliore."

Prima della partita, Guardiola era orgoglioso di essere stata la squadra di Premier League con le migliori prestazioni nelle ultime dieci delle quindici partite, anche se mancava molti giocatori, ma sarà più forte con Rodri. Nonostante il pareggio, sono a soli quattro punti dal leader Arsenal.