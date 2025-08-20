ROG Xbox Ally ha confermato il lancio a ottobre

HQ

Molte voci sulla data di uscita, il prezzo e i preordini hanno portato molti a credere che Microsoft e Asus avrebbero mostrato i palmari ROG Xbox Ally durante lo show Gamescom Opening Night Live, ma ciò non è avvenuto. Non abbiamo dovuto aspettare ancora a lungo, però.

Microsoft conferma che ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X verranno lanciati entrambi il 16 ottobre (in Australia, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Cina (solo Xbox Ally X), Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Italia, Irlanda, Giappone, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam). Tuttavia, i preordini di cui si vocifera non inizieranno ancora, poiché l'azienda non vuole annunciare il prezzo a causa di "condizioni macroeconomiche".

Non sono ancora pronti a rivelare tutti i giochi che saranno in grado di funzionare alla grande sui palmari. Questo perché molti sviluppatori stanno ancora testando e ottimizzando i loro giochi per loro. Tuttavia, sarà abbastanza facile identificarli al momento del lancio, grazie al "Programma di compatibilità portatile". I giochi avranno accanto il badge "Ottimizzato per dispositivi portatili" o "Per lo più compatibile".

Ottimizzato per dispositivi portatili significa che il gioco avrà input predefiniti per il controller, icone accurate e la corretta risoluzione dello schermo in modalità a schermo intero, mentre i giochi per lo più compatibili "potrebbero richiedere piccole modifiche alle impostazioni di gioco per un'esperienza ottimale".

Tutte queste cose sono solo l'inizio. Microsoft e Asus promettono di continuare a migliorare ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X con shader migliori, nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, compatibilità con ancora più accessori, miglioramenti all'esperienza di docking e molto altro nel prossimo futuro.



