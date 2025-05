Rollerdome e OlliOlli World tornano su Steam

HQ

Poco tempo fa, abbiamo riportato che OlliOlli World e Rollerdome - due titoli che erano stati pubblicati dall'editore indipendente Private Division - erano stati rimossi da Steam. C'erano alcuni timori iniziali che i giochi non sarebbero tornati grazie alla vendita di Private Division, ma anche allora era stato assicurato che sarebbero tornati.

Era solo questione di quando. Il momento del loro ritorno è adesso, poiché sia OlliOlli World che Rollerdome possono essere trovati di nuovo su Steam. Ora sono anche elencati come sotto l'etichetta 2K, come ha notato PC Gamer, confermando che non facevano parte della vendita della Private Division.

È ancora difficile spiegare esattamente perché i giochi siano stati ritirati dalle vetrine dei negozi se non facevano parte della vendita di Private Division, ma dopo una pausa di quattro mesi, sono tornati, il che significa che chiunque voglia prenderli ora può farlo.