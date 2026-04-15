Rolls-Royce presenta un ambizioso Progetto Nightingale

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Rolls-Royce ha presentato Project Nightingale e definirla un'auto sembra quasi un sottovalore.

Si tratta di una cabriolet biposto completamente elettrica, carrozzata, limitata a sole 100 unità e riservata ai clienti più esclusivi del marchio. Segna anche l'inizio di una nuova "Coachbuild Collection", in cui Rolls-Royce si abbassa completamente su creazioni ultra-personalizzate e uniche. Visivamente, è diverso da tutto ciò che il marchio ha mai fatto prima. Il design prende spunto dai modelli sperimentali Rolls-Royce degli anni '20, mescolando proporzioni Art Deco a una silhouette drammatica, quasi da yacht.

E, indovina un po', è enorme. In realtà è quasi grande quanto un Phantom, nonostante sia strettamente un biposto. È un'auto elettrica, ma i dettagli concreti su come viene fornita la potenza e l'autonomia prevista sono ancora sconosciuti. All'interno, ci sono effetti di luce intricati ispirati al canto degli uccelli, materiali ultra-lussuosi e un abitacolo progettato per sembrare più uno spazio curato che un abitacolo tradizionale.

La produzione dovrebbe iniziare verso il 2028, con i prezzi non confermati.