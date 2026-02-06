RPG a turni piccante Dosa Divas bloccato il lancio a metà aprile

Lo sviluppatore Outerloop Games ha rivelato la data precisa in cui intende lanciare il suo RPG a turni Dosa Divas. Arrivando su PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2, ora sappiamo che il lancio è previsto per il 14 aprile, con il prezzo fissato a 19,99 dollari.

Per chi si chiedesse di cosa parli Dosa Divas, questo gioco segue due sorelle mentre cercano di riconnettersi con amici e familiari allontanati, tutto nel tentativo di spodestare e distruggere un malvagio impero di fast food.

Oltre al lancio tra due mesi, Outerloop ha colto il momento per annunciare che i fan possono ora provare una breve parte del gioco sotto forma di una demo dedicata disponibile su Steam.

Per saperne di più su Dosa Divas, dai un'occhiata all'ultimo trailer del gioco qui sotto.