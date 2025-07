Rubio riafferma l'impegno degli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato giovedì i leader del sud-est asiatico nel tentativo di riaffermare l'attenzione di Washington sulla regione, mentre crescono le preoccupazioni per le nuove forti tariffe stabilite dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"La storia dei prossimi 50 anni sarà in gran parte scritta qui, in questa regione. Quando sento che forse gli Stati Uniti o il mondo potrebbero essere distratti dagli eventi in altre parti del pianeta, direi che la distrazione è impossibile", ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio.

Mentre Rubio ha descritto l'Indo-Pacifico come centrale per la politica estera degli Stati Uniti, partner come il Giappone e la Malesia hanno espresso disagio per i dazi. I suoi incontri con le controparti russe e potenzialmente cinesi sottolineano uno sforzo più ampio per bilanciare la diplomazia in mezzo a alleanze mutevoli.