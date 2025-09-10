Rumor: Final Fantasy VII: Rebirth verrà lanciato il prossimo anno per Switch 2 e Xbox

HQ

Quando un anno fa Square Enix ha annunciato di aver chiuso con le esclusive per console e di volersi concentrare sulle versioni multiformato in futuro, hanno iniziato a girare voci secondo cui sia Final Fantasy VII: Remake che Final Fantasy XVI sarebbero arrivati su Xbox. E in effetti lo erano, e una delle prime e più affidabili fughe di notizie su questo è arrivata da NateTheHate.

Ora ci riprova, questa volta su Reddit (grazie Pure Xbox), e sta parlando del sequel di Final Fantasy VII: Remake, Final Fantasy VII: Rebirth:

"Rebirth arriverà su Switch 2 e Xbox nel 2026. Così... riceverai la tua risposta su come funziona su Switch 2 il prossimo anno. Con alcuni DLSS ben utilizzati, SqEx può fornire Rebirth su SW2".

Non abbiamo ancora date, ma durante la Gamescom è stato riferito che Square Enix ha fatto un ottimo lavoro con la versione Switch 2 di Remake, quindi speriamo che riescano a continuare sulla stessa scia. Dal momento che la terza parte non dovrebbe uscire prima di un altro anno, c'è la speranza che venga rilasciata per tutti i formati contemporaneamente.