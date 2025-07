Rumor: Indiana Jones Reboot in lavorazione

HQ

Dopo il monumentale flop che è stato Il Quadrante del Destino, il silenzio che circonda Indiana Jones e il suo futuro è stato difficile da ignorare. Almeno fino ad ora. Si dice che la Disney stia preparando piani per un reboot completo del franchise, questa volta senza Harrison Ford.

Invece, secondo quanto riferito, un nuovo attore assumerà il ruolo iconico, sia come una nuova versione del Dr. Jones o forse come un personaggio completamente nuovo. Secondo The DisInsider, la Disney potrebbe svelare qualcosa durante il D23 Expo del prossimo anno, dove potrebbe essere annunciato ufficialmente un reboot.

Che il franchise possa avere una nuova prospettiva di vita non sorprende: dopo tutti questi anni e film, c'è un'enorme base di fan e una forte dose di nostalgia a cui attingere. Ma la grande domanda è: quale direzione prenderanno? Sarà un reboot diretto con una nuova protagonista, uno spin-off con una protagonista femminile o una versione completamente nuova dell'universo di Indiana Jones?

Nulla è ancora certo, ma una cosa è chiara: la Disney non ha intenzione di lasciare che qualcosa di grande come Indiana Jones raccolga polvere e marcisca.

Come ti senti riguardo al futuro di Indy? Un riavvio ti sembra eccitante?