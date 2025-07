Rumor: Playstation 6 in ritardo - Non previsto fino alla fine del 2029

HQ

Esattamente quando la prossima Playstation arriverà sugli scaffali dei negozi è qualcosa che molti fan si stanno chiedendo e, secondo le ultime indiscrezioni, potremmo aspettarci una lunga attesa. Gli addetti ai lavori sostengono che la Playstation 6 non arriverà prima della fine del 2029, il che renderebbe anche la Playstation 5 la generazione di console più lunga di sempre di Sony, che copre ben nove anni sul mercato.

Mark Cerny, la mente hardware di Sony, ha precedentemente dichiarato che il lavoro sulla prossima generazione segue una tabella di marcia a lungo termine piuttosto che essere affrettato. Nel frattempo, anche la Playstation 5 Pro riceve aggiornamenti regolari per mantenere viva e vegeta l'attuale generazione.

Tuttavia, molti fan online ritengono che nove anni stiano esagerando un po' troppo. Su Reddit, puoi leggere commenti come:

"Il 2028 sarebbe perfetto, c'è ancora molto succo in questa generazione".

"Hanno davvero bisogno di fare più esclusive utilizzando l'hardware".

Una cosa è certa: la Playstation 6 si sta prendendo il suo tempo. E se davvero non verrà lanciato prima del 2029, ciò potrebbe avere un impatto importante sul modo in cui vivremo la prossima generazione, sia dal punto di vista dei giocatori che in termini di approccio degli sviluppatori.

Allora, cosa ne pensi della Playstation 6? Quando pensi (o speri) che uscirà?