Rumor: Resident Evil 7 uscirà per Switch 2

Sebbene PlayStation sia stata la console in cui Resident Evil è iniziato per la prima volta, è facile dimenticare che Capcom ha inizialmente rilasciato Code: Veronica in esclusiva per Dreamcast, prima di concentrarsi interamente su Gamecube con la sua serie horror, tra cui un remake del primo gioco e gli esclusivi Resident Evil Zero e Resident Evil 4.

Da allora, le console Nintendo non sono più state il posto dove andare se vuoi divertirti con Resident Evil. Sebbene siano stati rilasciati giochi per Switch, questi erano basati su cloud. Ma ora abbiamo Switch 2 in uscita, e ha un livello di prestazioni completamente diverso con cui giocare, e ora due addetti ai lavori abbastanza noti (notati tramite Reddit) stanno suggerendo che Resident Evil 7: Biohazard sta arrivando su Switch 2. A quanto pare, si tratta di versioni native, quindi saremo in grado di giocare senza la necessità di cloud e connettività online.

Ci sono state frequenti voci secondo cui un Nintendo Direct arriverà alla fine di questa settimana e, se così fosse, speriamo che questo si presenti davvero. E se è così, probabilmente è solo questione di tempo prima che Resident Evil Village venga annunciato anche per Switch 2.