Rumor: Sarah Bond prenderà il sopravvento - Spencer potrebbe essere in via di uscita

Da tempo si specula su quanti anni ancora il capo di Xbox Phil Spencer intenda rimanere nel suo ruolo. Dopotutto, ha ricoperto la posizione per oltre undici anni e, secondo nuove indiscrezioni – principalmente dal noto leaker Ghost of Hope – Spencer dovrebbe cedere le redini a Sarah Bond una volta lanciata la prossima generazione di hardware, indicativamente tra il 2026 e il 2027. Si dice che i due stiano lavorando a stretto contatto dietro le quinte per garantire una transizione graduale quando sarà il momento.

Spencer, ovviamente, ha svolto un ruolo importante nella crescita e nell'espansione di Xbox. Ma poiché molti fan di lunga data sono diventati sempre più critici nei confronti di quelle che vedono come decisioni discutibili, la sua leadership è stata sottoposta a un esame più approfondito. Ciò è particolarmente vero ora, durante un periodo di grandi sconvolgimenti segnati da massicci licenziamenti, progetti cancellati e crescente incertezza sul fatto che Xbox continuerà ad esistere come marchio hardware.

Pensi che sia finalmente giunto il momento per Spencer di passare il testimone a qualcuno di nuovo?