Rumor: Silent Hill 2 Remake sta per essere annunciato per Xbox

È stato un ritorno celebrato per la serie Silent Hill quando Bloober Team e Konami hanno rilasciato Silent Hill 2 Remake. Ma è uscito solo su PC e PlayStation 5 - e vi ricordate quando è successo?

Noi sì, era l'8 ottobre, quasi esattamente un anno fa. Domani ricorre il primo anniversario, e forse è il momento per più persone di vivere gli orrori? Un anno è un periodo comune per le esclusive temporali, e ora il noto leaker Dusk Golem (che di solito riporta su Capcom e Resident Evil in particolare) scrive che Bloober è pronto ad annunciare Silent Hill 2 Remake per più formati - nello specifico Xbox.

Non sappiamo ancora se arriverà anche su Switch 2, ma non sembra del tutto irragionevole considerando che l'ultimo gioco dello studio, Cronos: The New Dawn, è stato rilasciato anche sulla nuova console di Nintendo.

Cosa ne pensi, Silent Hill 2 Remake rimarrà un'esclusiva per PC e PlayStation, o più giocatori avranno la possibilità di rivivere l'orrore nel prossimo futuro?