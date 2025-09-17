Rumour: Assassin's Creed IV: Black Flag remake per abbandonare i giorni nostri, aggiungere più elementi RPG

HQ

Il remake, nonAssassin's Creed IV: Black Flag ancora confermato, ha avuto un'altra voce aggiunta al suo mulino in continua crescita, poiché ora si ritiene che il gioco eliminerà completamente la storia moderna dell'originale e aggiungerà elementi RPG più strettamente associati alla nuova era dei giochi di Assassin's Creed.

Secondo l'outlet francese Jeux Video Magazine (tramite TheGamer), il remake di AC IV ci darà apparentemente più contenuti di Edward Kenway, sostituendo la trama moderna (che è stata la prima a non presentare Desmond Miles). Inoltre, possiamo aspettarci elementi RPG più profondi, con diversi pezzi di equipaggiamento con cui puoi equipaggiare Edward e un sistema di combattimento meno coreografato.

Secondo quanto riferito, la mappa rimane in gran parte la stessa, con isole più dense che aggiungono attività collaterali. Secondo questo rapporto, vengono aggiunti anche contenuti tagliati e puoi spostarti tra la tua nave e la terra senza che un filmato si intrometta.

Alcuni fan saranno contenti di questi cambiamenti, mentre altri potrebbero alzare gli occhi al cielo per il presunto inserimento dei nuovi sistemi RPG da parte di Ubisoft in un gioco che non li ha mai avuti. Dovremo aspettare e vedere quanto di questo sarà vero quando Ubisoft confermerà ufficialmente il remake Assassin's Creed IV: Black Flag.