Rumour: il prossimo gioco di God of War sarà ambientato in Egitto

Ci stiamo avvicinando a tre anni dal lancio di God of War: Ragnarök quest'anno, e mentre abbiamo sentito parlare di un metroidvania di God of War in arrivo presto, il prossimo capitolo della serie è apparentemente in lavorazione, con Kratos che abbandona i suoi freddi dintorni norreni per un clima più caldo.

Questo se si deve credere a Tom Henderson di Insider Gaming. Nell'ultimo episodio del podcast Insider Gaming (tramite TheGamer), Henderson afferma che nella prossima grande uscita di God of War, vedremo il ritorno di Kratos con una spada egiziana in mano.

Ciò implica fortemente che Kratos affronterà Anubis, Thoth, Ra e simili nella sua prossima uscita di God of War. L'Egitto è stato un suggerimento di ambientazione preferito dai fan per un po' di tempo, e mentre la storia di Kratos potrebbe aver avuto un lieto fine in Ragnarök, ci sono ancora molti pantheon che devono essere schiaffeggiati. Come sempre con voci come queste, prendile con le pinze, ma speriamo che presto potremo avere un aggiornamento ufficiale su dove si dirigerà il viaggio di Kratos.