Russell Crowe e Luke Hemsworth sono i protagonisti del crudo dramma MMA, Beast

Ti piace guardare film drammatici sportivi sui pugili, che siano Warrior, The Fighter, Southpaw, persino il recente remake di Road House? Se sì, abbiamo qualcosa da mettere in evidenza che potrebbe meritare il tuo tempo.

Lionsgate è quasi pronta a presentare Beast al mondo (da non confondere con il film omonimo in cui Idris Elba combatte un leone), con un film crudo che segue un ex combattente MMA che torna sul ring per proteggere il fratello minore.

Il film è previsto per la prima visione già il 10 aprile nelle sale e vede Daniel MacPherson nel ruolo principale, supportato sia da Luke Hemsworth che dall'eccellente Russell Crowe. Diretto da Tyler Atkins, è stato condiviso il primo trailer completo di Beast, che potete trovare qui sotto insieme alla sinossi dedicata al film brutale.

"Dopo anni lontano dalla gabbia, un tempo temuto campione MMA viene richiamato per il combattimento della sua vita quando il fratello minore è messo in pericolo. Riunendosi con l'allenatore che un tempo lo aveva reso una leggenda, si impegna in un ultimo scontro contro il detentore del titolo in carica — un combattente brutale determinato a smantellare l'eredità dell'ex campione davanti al mondo. Spinto al limite, la posta in gioco del contendente è semplice: vincere o perdere tutto ciò che ha costruito."