Russia e Bielorussia iniziano le esercitazioni militari vicino alla Polonia

Solo pochi giorni fa, abbiamo riferito che la Russia e la Bielorussia avrebbero iniziato esercitazioni militari vicino alla Polonia. In risposta, la Polonia ha confermato che avrebbe chiuso il suo confine. Ora, come previsto, la Russia e la Bielorussia hanno lanciato esercitazioni su larga scala sulla frontiera orientale della NATO, solo pochi giorni dopo che i droni russi sono entrati nello spazio aereo polacco e sono stati abbattuti. L'esercitazione, denominata "Zapad-2025", era stata pianificata in anticipo, ma si svolge sotto una crescente tensione con l'Occidente. Mentre la Russia afferma che le esercitazioni mirano a simulare operazioni difensive e ripristinare il controllo del territorio, gli stati vicini le vedono come una dimostrazione di forza aggressiva. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!