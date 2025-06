Russia e Ucraina completano lo scambio di prigionieri

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Lunedì, in un raro momento di cooperazione in mezzo alle ostilità in corso, la Russia e l'Ucraina si sono scambiate dozzine di prigionieri di guerra, con i soldati liberati che sono tornati a riunioni emotive da entrambe le parti.



Potresti essere interessato: La Russia colpisce Kiev e Odessa con attacchi notturni di droni.



Lo swap segna la fase iniziale di un più ampio scambio pianificato che coinvolge centinaia di captive. I funzionari ucraini hanno sottolineato la delicatezza del processo, mentre Mosca ha confermato che le sue truppe rimpatriate stanno ricevendo supporto medico e psicologico in Bielorussia.