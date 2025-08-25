HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Russia e Ucraina hanno effettuato un altro scambio di prigionieri dopo i colloqui mediati dagli Emirati Arabi Uniti domenica, con gruppi di soldati e civili che sono tornati a casa da entrambe le parti.

"Oggi, la nostra gente sta tornando a casa. Guerrieri delle Forze Armate, della Guardia Nazionale, del Servizio di Guardia di Frontiera dello Stato e civili. La maggior parte di loro era in cattività dal 2022", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X.

Le immagini condivise da Kiev mostrano famiglie che salutano i rimpatriati, alcune trattenute fin dalle prime fasi della guerra. Mosca ha confermato che i suoi cittadini stanno ora ricevendo assistenza medica in Bielorussia, notando anche il trasferimento di civili dalla regione di confine.

L'Ucraina, nel frattempo, ha sottolineato che gli scambi rimangono in corso, attribuendo alle sue forze il merito di aver sostenuto l'influenza attraverso nuove catture. "Gli scambi continuano. E questo è possibile grazie ai nostri guerrieri, che riforniscono il 'fondo di scambio' per l'Ucraina», ha detto Zelensky su X.