Russia e Ucraina si impegneranno nei primi colloqui di pace diretti dopo tre anni

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Venerdì, la Russia e l'Ucraina terranno i loro primi negoziati di pace diretti in oltre tre anni a Istanbul, segnalando un cauto passo verso la diplomazia in mezzo al conflitto in corso.

Mentre entrambe le parti sono pronte a impegnarsi faccia a faccia, le aspettative rimangono moderate, soprattutto dopo aver saputo che Trump e Putin non parteciperanno. I colloqui arrivano in mezzo a continui disaccordi su questioni chiave come il controllo del territorio e le ambizioni dell'Ucraina alla NATO.