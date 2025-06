Russia e Ucraina si scambiano grandi scioperi in vista dei colloqui di Istanbul Gli attacchi record dei droni e le operazioni di attacco in profondità creano un terreno teso per il secondo round di negoziati.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Poco prima dell'inizio del prossimo round di colloqui di pace in Turchia, ora sappiamo che sia la Russia che l'Ucraina hanno intensificato in modo significativo le loro campagne militari. Mosca ha lanciato un'ondata record di 472 droni nello spazio aereo ucraino durante la notte, mentre Kiev ha colpito obiettivi molto lontani dalle linee nemiche, compresi i bombardieri di stanza in Siberia. Le due parti si incontreranno domani, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy appare sullo schermo dello smartphone. Il presidente russo Putin appare dietro Zelenskiy. 28.12.2024 İstanbul, Turchia // Shutterstock