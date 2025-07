Russia e Ucraina terranno nuovi colloqui di pace a Istanbul

HQ

I nuovi colloqui di pace tra Ucraina e Russia inizieranno mercoledì a Istanbul, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Oggi ho discusso con [il capo del Consiglio di sicurezza ucraino] Rustem Umerov i preparativi per uno scambio di prigionieri e un altro incontro in Turchia con la parte russa", Ha detto Zelensky (tramite la BBC). "Umerov ha riferito che l'incontro è previsto per mercoledì".

Dopo la minaccia di Trump di severe sanzioni contro la Russia se non fosse stato concordato un cessate il fuoco entro 50 giorni, l'Ucraina ha cercato di riprendere i colloqui di pace ora che ha un sostegno più significativo degli Stati Uniti. Durante la notte, fino a martedì, un bambino è stato ucciso a Kramatorsk, in Ucraina, quando una bomba planante russa ha colpito un condominio. Anche sei aree di Kiev sono state oggetto di un attacco combinato di droni e missili.

Le forze ucraine affermano di aver respinto più di 50 attacchi nell'area di Pkrovsk, dove la potenza di fuoco russa è stata concentrata negli ultimi mesi. I gruppi di sabotaggio russi continuano a cercare di entrare in città.

I precedenti negoziati di pace di maggio e giugno non sono riusciti a portare a un cessate il fuoco, anche se ci sono stati scambi di prigionieri. Sembra che le aspettative per i nuovi colloqui siano per lo più incentrate sugli scambi di prigionieri, ma ci sarà un tentativo di porre fine alla guerra ancora una volta.