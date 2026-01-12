Rutte afferma che Trump sta "facendo le cose giuste per la NATO" incoraggiando una spesa per la difesa più elevata

HQ

Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha elogiato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aver spinto gli alleati europei ad aumentare la spesa per la difesa, evitando però critiche dirette ai commenti controversi di Trump sulla Groenlandia.

Durante una visita in Croazia, Rutte ha detto che la pressione di Trump sui membri della NATO aveva portato risultati concreti, incluso l'accordo dello scorso anno al vertice dell'Aia per aumentare gli obiettivi di spesa per la difesa al 5% del PIL.

Rutte ha difeso le sue ripetute lodi pubbliche a Trump, sostenendo che si basassero sugli esiti piuttosto che sulla lealtà personale. Ha detto che l'Europa non avrebbe raggiunto impegni di spesa più alti senza l'influenza di Trump.

Mark Rutte // Shutterstock

Interrogato direttamente sulla retorica di Trump sulla Groenlandia, Rutte ha rifiutato di commentare, sottolineando invece l'attenzione più ampia della NATO sul rafforzamento della cooperazione nell'Artico e nell'Alto Nord, dove le preoccupazioni per la sicurezza crescono a causa dell'aumento dell'attività russa e cinese.

Ha aggiunto che la Danimarca sta già accelerando gli investimenti nella difesa, comprese le capacità legate alla protezione della Groenlandia, e ha affermato che la priorità della NATO rimane la sicurezza collettiva contro attori ostili. Per le sue esatte parole, ecco cosa ha detto Mark Rutte oggi.

Segretario Generale della NATO Mark Rutte:

"Quindi quando lodo qualcuno, è basato sui fatti, e credo che i fatti ci siano."

"Avete visto alcuni annunci da parte di britannici e tedeschi oggi, stiamo lavorando insieme ora per vedere come possiamo fondamentalmente unirci come alleanza, inclusi i nostri sette membri, alleati al confine con l'alto nord, con l'Artico, per lavorare insieme e costruire davvero quel prossimo passo, che è cruciale."

"Quindi stiamo davvero lavorando insieme qui. E la mia unica preoccupazione è: come restare al sicuro, contro i russi, contro qualsiasi altro avversario, guarda cosa sta facendo la Cina nel rafforzare rapidamente le proprie forze armate, ma anche i nordcoreani e altri che potrebbero desiderarci del male o del male, almeno. Quindi questo è il mio ruolo, e penso che ci arriveremo."