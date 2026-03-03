Rutte sostiene gli attacchi USA-Israele contro l'Iran ma esclude il ruolo della NATO

HQ

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha elogiato lunedì l'azione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, affermando che gli attacchi stavano degradando la capacità di Teheran di ottenere armi nucleari ed espandere il suo programma missilistico balistico. Parlando a Bruxelles, Rutte ha descritto la campagna congiunta come "davvero importante" per limitare le capacità militari dell'Iran.

Tuttavia, ha chiarito che la NATO come alleanza non avrebbe partecipato al conflitto. Come ha dichiarato: "È davvero importante ciò che gli Stati Uniti stanno facendo qui, insieme a Israele, perché stanno eliminando, degradando la capacità dell'Iran di mettere le mani sulla capacità nucleare, la capacità dei missili balistici."

"Non ci sono assolutamente alcun piano per far sì che la NATO venga coinvolta in questo o ne faccia parte, se non alleati individuali che fanno il possibile per abilitare ciò che gli americani stanno facendo insieme a Israele", ha aggiunto.