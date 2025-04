Ryan Gosling e Shawn Levy confermano Star Wars: Starfighter

Quest'anno è iniziato piuttosto caldo per quelli di voi che vogliono vedere Ryan Gosling in tutto, poiché fonti molto credibili hanno affermato che "Ken" avrebbe dovuto recitare nel misterioso film di Star Wars di Shawn Levy. Beh, se avete sentito un leggero formicolio quel giorno, sono sicuro che avete notato il grande disturbo nella forza stasera.

La Disney era riuscita a contrabbandare il talentuoso attore alla Star Wars Celebration in Giappone per confermare che Ryan Gosling sarà il protagonista del film che ora sappiamo essere intitolato Star Wars: Starfighter (c'è qualche possibilità che includano un leggero cenno al gioco del 2001?). Il regista Shawn Levy non ha voluto rivelare troppo sul progetto oltre a questo, ma ha ribadito che sarà ambientato circa cinque anni dopo Episodio IX: L'ascesa di Skywalker, che Gosling interpreterà un personaggio completamente nuovo e inizierà la produzione questo autunno. Considerando quest'ultima parte, non sorprende che Star Wars: Starfighter sarà presentato in anteprima il 28 maggio 2027 se tutto va secondo i piani, quindi potremmo dover aspettare un po' prima che Gosling inizi a fare lo scherzo di KENobi durante la campagna di marketing del film.