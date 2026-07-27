Ryan Gosling è stato scelto per il ruolo di Ghost Rider, sarà il protagonista del nuovo film in anteprima nel 2028

Marvel Studios ha promesso una presentazione piuttosto consistente come parte della sua acquisizione della Hall H al San Diego Comic-Con lo scorso fine settimana, e in una certa misura l'abbiamo ottenuta. Se speravate che Kevin Feige salisse sul palco e annunciasse una nuova fase dell'Universo Cinematografico Marvel, probabilmente rimarrate un po' deluso, dato che l'attenzione era rivolta piuttosto a delineare le aspettative per il resto del 2026 e ciò che arriverà anche nel 2027 e nel 2028.

A tal fine, una delle principali notizie riguardava la rivelazione di un nuovo progetto pianificato per il 2028, che finalmente porterà Ghost Rider nell'MCU. Sì, è stato rivelato un progetto di Ghost Rider e vedrà il testimone del personaggio passare da Nicolas Cage a nientemeno che Ryan Gosling. Dopo aver conquistato Blade Runner e presto apparso in Star Wars come parte del progetto Starfighter, Gosling continua a imitare Harrison Ford entrando ora anche nell'MCU.

Il film di Ghost Rider sarà diretto da Shawn Levy, e per quanto riguarda informazioni più precise oltre a queste, non ci viene detto troppo. Tuttavia, considerando molti dei personaggi che la Marvel ha introdotto finora negli anni 2020, sarebbe ragionevole supporre che una produzione di Midnight Sons sia in arrivo...

Pensi che Gosling sia una buona scelta per il casting di Ghost Rider?