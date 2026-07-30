Ryu affronta Blanka in un'anteprima dal film Street Fighter

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Il 16 ottobre segna la prima di Street Fighter , non del gioco ma del prossimo film basato su di esso. Invece di cercare di creare una storia estremamente seria, il regista Kitao Sakurai e il suo team hanno optato per qualcosa che sfrutta la trama stravagante e piuttosto banale del franchise di picchiaduro di Capcom.

Il risultato sembra destinato a essere una commedia d'azione che cattura perfettamente l'atmosfera dei giochi, e il film presenta anche un cast inaspettatamente stellare (tra cui Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, Roman Reigns, David Dastmalchian, Cody Rhodes, Andrew Schulz, Eric André, Vidyut Jammwal, Curtis '50 Cent' Jackson e Jason Momoa). Anche i combattenti colorati hanno mantenuto personalità e aspetto, e ora Paramount vuole darci un'anticipazione di come sarà la cosa.

A tal fine, hanno pubblicato un video di un minuto in cui possiamo vedere uno scontro tra Ryu (Andrew Koji) e Blanka (Jason Momoa). Uno scontro che dimostra davvero che i creatori hanno capito entrambi i personaggi.