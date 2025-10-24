Saab si prepara ad aumentare la produzione dopo l'accordo Svezia-Ucraina sui caccia Gripen

HQ

L'azienda aerospaziale svedese Saab ha appena annunciato che può aumentare rapidamente la produzione dei suoi jet da combattimento Gripen se si concretizzasse un importante accordo con l'Ucraina. L'azienda, che sta già espandendo le sue strutture, sta valutando la possibilità di nuovi siti di produzione al di fuori della Svezia e del Brasile per soddisfare la domanda futura. Sebbene non sia stato ancora firmato alcun contratto, la leadership di Saab ha espresso fiducia nella gestione di un aumento significativo della produzione se l'accordo sarà finalizzato. "Non è assolutamente impossibile aumentare drasticamente il ritmo se necessario". La notizia arriva mentre l'aumento dei budget per la difesa in tutta Europa continua a rafforzare la posizione di mercato dell'azienda e ad alimentare le sue prospettive di crescita per il prossimo anno. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!