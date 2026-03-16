Sabalenka vince la finale della "roulette russa" con Rybakina a Indian Wells

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La numero 1 mondiale WTA Aryna Sabalenka ha sconfitto Elena Rybakina alla finale di Indian Wells, vincendo 3-6, 6-3, 7-6(6), una finale che Rybakina ha definito una "roulette russa", decisa in tie-break con Sabalenka che ha vinto con soli due punti di scarto.

Vincere Indian Wells è stata una delle più grandi questioni incompiute di Sabalenka, e si è riscattata oltre a interrompere la striscia di 12 vittorie consecutive di Rybakina contro giocatrici tra le prime 10. Sabalenka aveva perso la finale del 2025 contro Mirra Andreeva e, nel 2023, aveva perso anche la finale contro Rybakina.

Rybakina ha inoltre sconfitto Sabalenka nelle ultime due conte a Melbourne a gennaio e a Riyadh nel novembre 2025. "C'è stata molta uguaglianza, soprattutto nel terzo set. Era come una partita alla roulette russa; Non credo che nessuna di noi abbia fatto nulla di straordinario per superare l'altra e vincere", disse Rybakina, scossa dopo la sconfitta

La kazaka di 26 anni, Rybakina, che ha vinto gli Australian Open lo scorso gennaio, il suo secondo Grande Slam, è salita al numero 2 del mondo, superando Iga Swiatek in classifica.