Sabre Interactive conferma che Evil Dead: The Game è morto

HQ

Dopo tre anni dalla sua uscita, sembra che la storia sia finita per Evil Dead: The Game. Sabre Interactive ha iniziato a ritirare il gioco dalle vetrine dei negozi e già i giocatori hanno notato che sta scomparendo.

"Possiamo confermare di aver iniziato il processo di rimozione del gioco dalle vetrine digitali. Chiunque abbia acquistato il gioco sarà comunque in grado di giocarci poiché prevediamo di mantenere i nostri server online per tutti", ha scritto Saber in un post su Steam.

"Vogliamo estendere un sincero ringraziamento alla nostra comunità, a coloro che hanno fatto parte del gioco fin dall'inizio e a coloro che si sono uniti a noi di recente. Apprezziamo tutto il vostro sostegno".

C'erano stati piani per più mappe, modalità e funzionalità aggiuntive nel gioco multiplayer asimmetrico, ma questi sono stati scartati perché il numero di giocatori non era abbastanza alto. Anche un porting per Nintendo Switch del gioco è stato cancellato, segnando il destino per Evil Dead: The Game un bel po' di tempo fa.