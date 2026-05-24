Sacha Baron Cohen non pensa che riporterà mai indietro Borat

Sacha Baron Cohen è uno degli attori caratteristi più noti dell'epoca attuale, poiché la star britannica ha creato e interpretato Borat Sagdiyev, Ali G, Bruno Gerhard e Haffaz Aladeen. Ma l'attore è apparso anche in una serie di altri ruoli, incluso recentemente nell'Universo Cinematografico Marvel come Mephisto nella serie Ironheart.

Con alcuni di questi personaggi epici in mente, potresti essere curioso di sapere quale Cohen interpreterà dopo. Se così fosse, il team di Screen Rant ha chiesto all'attore se sarebbe stato più probabile vedere Mephisto o Borat la prossima volta, a cui Cohen ha risposto molto interessante che potrebbe deludere i fan di quest'ultima.

"Penso a Mephisto. Non so se Borat tornerà mai."

L'MCU ha una marea di personaggi in gioco, quindi un ritorno di Mephisto è incredibilmente probabile, ma sentire Cohen parlare di Borat in questo modo suggerisce che l'attore abbia finito di interpretare personaggi così controversi e rischiosi.

Chi vorresti rivedere per primo, Mephisto o Borat?