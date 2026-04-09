Sally Field fa amicizia con un polpo in Noteably Bright Creatures

Cerchi un film che ti faccia sentire bene? Se così fosse, Netflix presto offrirà proprio questo. Sotto forma di Remarkably Bright Creatures, questo film racconta una storia che segue una vedova che sviluppa un'amicizia con un polpo nell'acquario dove lavora, un'avventura che in realtà ha più di quanto sembri.

Con Sally Field nel ruolo principale, questo film porta anche il potere di Lewis Pullman e Alfred Molina, quest'ultimo doppiando il polpo chiamato Marcellus. Per quanto riguarda la trama esatta e la sinossi di Remarkably Bright Creatures, potete vederla qui sotto.

"Basata sul fenomeno bestseller di Shelby Van Pelt arriva la storia di Tova, una vedova che instaura un'improbabile amicizia con il burbero Marcellus — un enorme polpo del Pacifico che vive nell'acquario dove lavora. A insaputa di Tova, Marcellus è in missione per risolvere un mistero che guarirà il cuore della vedova e la condurrà a una scoperta che cambierà la vita."

Diretto da Olivia Newman, Remarkably Bright Creatures è scritto anche da Newman e John Whittington, e per un assaggio del perché non dovresti perderti questo film, dai un'occhiata al trailer qui sotto. La prima è prevista per l'8 maggio.