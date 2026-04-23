Salsa lancia un dispositivo che può registrare le conversazioni familiari durante i pasti

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L'azienda di salse Prego vuole fare più che vendere salse. Ora vogliono aiutare le famiglie a "preservare il calore, le risate e le vere conversazioni che trasformano i pasti quotidiani in ricordi duraturi", come affermato da Jaime Zagami, Direttore Marketing di Prego, e riportato da Dexerto.

Il Connection Keeper Bundle è un pacchetto da 20$ progettato per aiutare le famiglie a registrare e rivivere momenti reali condivisi durante i pasti. Prego ha stretto una partnership con StoryCorps per rendere questo progetto realtà. Il pacchetto sarà disponibile a partire dal 27 aprile fino a esaurimento delle scorte tramite un negozio online.

E poiché Prego vende salsa, il pacchetto include Prego Traditional Pasta Sauce, un mazzo di carte con prompt di conversazione creato con StoryCorps, un cavo di ricarica USB-C e una guida passo dopo passo.

"Per generazioni, Prego ha riunito le famiglie attorno ai pasti che amano, aiutando a creare momenti significativi attorno al tavolo. Attraverso la nostra partnership con StoryCorps, invitiamo le famiglie a rallentare, riconnettersi e preservare il calore, le risate e le vere conversazioni che trasformano i pasti quotidiani in ricordi duraturi."

Prego chiarisce che il pacchetto è un modo per incoraggiare più tempo intenzionale e senza schermi durante la cena.