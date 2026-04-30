Saluta una nuova calcolatrice grafica di punta

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Texas Instruments esiste da molto tempo. Hanno aiutato molti studenti con algebra, pre-calcolo e gergo anatomico capovolto. Secondo Engadget, l'ultimo aggiornamento per il mondo moderno è la TI-84 Evo.

La TI-84 Evo ti permette di "fare i conti con un processore più veloce, una nuova schermata principale basata sulle icone e una tastiera ridisegnata". Ma perché usare una calcolatrice dedicata, quando tutti abbiamo il telefono? TI-84 Evo offre un dispositivo monoscopo "senza distrazioni" "progettato per fare una cosa eccezionalmente bene — la matematica". Quindi si concentra su una cosa sola senza distrazioni.

Il processore di questo nuovo modello è tre volte più veloce del suo predecessore, aggiunge il 50% di spazio grafico in più, tastiera semplificata e ricarica USB-C. Una nuova funzione ti permette di tracciare lungo un grafico per trovare punti di interesse.

La TI-84 Evo è ora disponibile a 160 dollari ed è disponibile in una gamma moderna di colori: bianco (il modello standard), menta, rosa, viola, turchese, lampone e argento.